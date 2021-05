Atalanta Juventus, Federico Chiesa: “Finale intensissima”

Atalanta Juventus, Federico Chiesa l’autore del secondo gol ha parlato nel post partita della finale di Coppa Italia.

Atalanta Juventus, alla fine l’era di Pirlo ha ancora portato a casa un altro trofeo. La Coppa Italia. Nel post partita l’autore del secondo gol, Federico Chiesa ha parlato del match appena finito per una vittoria di 2 a 1 sull’Atalanta di Gasperina.

Ecco le parole di Chiesa ai microfoni RAI: “Finale intensissima, complimenti ai nostri avversari ma noi abbiamo avuto grande esperienza portando a casa un grande trofeo. Tanta intensità e tanta voglia, abbiamo portato a casa il trofeo”.

Si è parlato poi della leggenda in porta, Buffon che lascerà la Juventus a fine stagione. Le parole di Chiesa in merito: “Buffon ne ha vinti di trofei, ci siamo riusciti ancora, non so descrivere l’emozione”. Gigi Buffon è una leggenda”.