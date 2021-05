Atalanta-Juventus probabili formazioni: tutti i dubbi di Pirlo

Tutto pronto per la sfida Atalanta-Juventus, finalissima di Coppa Italia che andrà in scena domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Si gioca alle 21

La Coppa Italia è assolutamente un obiettivo da portare a casa per la formazione di Andrea Pirlo. Fuori dalla Champions League già agli ottavi, Ronaldo e compagni hanno fallito anche l’assalto al tricolore e dunque ora devono concentrarsi su questo atto finale del torneo per alzare al cielo un trofeo. Soltanto dopo ci si concentrerà sulla conquista del quarto posto in graduatoria, quello che consente di accedere alla prossima Champions League. Sarà decisiva la trasferta di Bologna e i risultati delle concorrenti. Ma per ora dunque la Juve guarda solo all’Atalanta, avversaria decisamente pericolosa.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, cessione in arrivo: spunta l’indizio social

LEGGI ANCHE —->Juventus, addio Ronaldo: colpo di scena in attacco

Ancora qualche dubbio da sciogliere in casa Juventus riguardo la formazione che scenderà in campo. Non ci sarà sicuramente Bonucci, che ha un problema al ginocchio come ha annunciato Pirlo in conferenza stampa. Con de Ligt dunque dovrebbe giocare Chiellini. Danilo sarà il terzino sinistro al posto di Alex Sandro squalificato. In mediana Rabiot si candida ad una maglia da titolare così come McKennie, mentre in avanti stavolta dovrebbe toccare a Dybala giocare al fianco di Ronaldo. Anche se in lizza c’è pure Morata.

Atalanta-Juventus, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Muriel, Pessina; Zapata.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.