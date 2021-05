Calciomercato Juventus, Allegri rimane in pole: aggiornamenti spagnoli

Calciomercato Juventus, Allegri rimane in pole per la panchina bianconera. Nella notte importanti aggiornamenti spagnoli

Si parla molto, se non tanto, del futuro allenatore della Juventus con Andrea Pirlo ormai destinato all’addio. In un primo momento sembrava davvero tutto fatto per un ritorno di Massimiliano Allegri. Poi, nelle ultime settimane, soprattutto dopo le parole di Zidane che ha chiaramente detto che alla fine della stagione potrebbe lasciare il Real Madrid, il tecnico francese sembrava il favorito.

Ma, nella notte, sono arrivati importanti aggiornamenti dalla Spagna sulla questione. Con Florentino Perez, secondo El Chiringuito Tv, che ancora è convinto di poter trattenere l’allenatore che ha regalato tre Champions League consecutive ai Blancos. Certo, tutto passa dall’ultima giornata della Liga. Al momento in classifica il Real Madrid è dietro due punti dall’Atletico, che si appresta a conquistare l’undicesimo campionato della sua storia. Ma un clamoroso ribaltone a 90’ dal termine potrebbe cambiare tutto.

