Calciomercato Juventus, il Kun avrebbe già firmato un biennale da dieci milioni. Fra qualche settimana l’annuncio.

Calciomercato Juventus, il Kun Aguero sarebbe pronto per vestire la maglia del Barcellona e avrebbe già firmato un contratto da dieci milioni. Si chiude ufficialmente la telenovela riguardante l’ormai ex Atletico e Manchester City. L’attaccante argentino è pronto a raggiungere il grande amico Lionel Messi in quel della Catalunia. secondo infatti l’indiscrezione lanciata da ‘Deportes Cuatro’ l’attaccante dei citizens, in scadenza di contratto proprio con gli inglesi, avrebbe raggiunto un accordo con il Barcellona firmando un contratto biennale da 5 milioni di euro a stagione.

Aguero alla Juventus? Calciomercato: ha firmato per 10 milioni

Un importante novità sul futuro del centroavanti che chiuderebbe tutte le strade che lo potevano far arrivare a Torino. Infatti l’ex Atletico Madrid tornerebbe di nuovo in Liga e tutto sarebbe già pronto. Presentazione inclusa. I blaugrana avrebbero già pianificato la presentazione del Kun per il 5 giugno.