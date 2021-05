Calciomercato Juventus, la pista Allegri sembra sfumarsi giorno dopo giorno, ma c’è sempre Zidane e la possibile riconferma di Pirlo.

Calciomercato Juventus, c’è sempre il dubbio sul nuovo allenatore. Ieri sera in tal senso la vittoria della Coppa Italia ha portato il secondo trofeo stagionale sotto la guida tecnica di Andrea Pirlo. Il maestro al suo esordio è comunque riuscito a risollevare un’annata decisamente complicata, riuscendo nell’impresa di collezionare già due trofei su quattro. Uno sforzo che però non potrebbe bastare qualora i bianconeri non raggiungessero l’obiettivo minimo della qualificazione in Champions, domenica ci sarà la cosiddetta prova del nove contro il Bologna. Ma Pedullà a Sportitalia ha aggiornato proprio sulla condizione relativa al tecnico toscano, Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Allegri sfuma? C’è una novità importante

Pedullà ha infatti allontanato leggermente i radar di Allegri sulla Juventus, il tecnico giusto qualche settimana fa sembrava molto vicino alla chiusura ma alla fine, forse, non andrà più laddove aveva lasciato, ecco le parole del giornalista: “Al momento la pista Allegri è molto fredda. In Versilia con Agnelli c’è stato solo un incontro amichevole: dovrebbero saltare molte teste affinché ci sia il grande ritorno. Il Napoli lo attende”.