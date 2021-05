Calciomercato Juventus, assist dal Barcellona | Blitz per l’esubero

By

Calciomercato Juventus, colpo dal Barcellona? I blaugrana mettono in vendita il proprio attaccante: le ultime

Calciomercato Juventus Griezmann / Con il futuro di Cristiano Ronaldo sempre più in bilico, e il riscatto di Alvaro Morata ormai difficile, il reparto offensivo sarà sicuramente rivoluzionato dagli uomini mercato bianconeri nella prossima campagna acquisti; a dire il vero, neanche Paulo Dybala ha sciolto le riserve, e il prolungamento del contratto in scadenza nel 2022 non è ancora arrivato.

Ragion per cui, Fabio Paratici sta scandagliando il mercato, alla ricerca di possibili colpi da 90, da consegnare al futuro allenatore della Vecchia Signora, che a meno di clamorosi colpi di scena non sarà Andrea Pirlo. Interessante, a tal proposito, è l’indiscrezione che rimbalza dal quotidiano Sport, secondo cui alla Juve sarebbe stato proposto il cartellino di Antoine Griezmann, in uscita dal Barcellona.