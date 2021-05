Calciomercato Juventus, Ronaldo dice addio | L’indizio dei bookmakers

By

Calciomercato Juventus, Ronaldo sembra sempre più lontano: le quote dell’addio del portoghese non lasciano spazio a dubbi

Ronaldo Juventus calciomercato / Nonostante la vittoria della Coppa Italia e una qualificazione in Champions League che si giocherà negli ultimi 90 minuti del campionato, la permanenza di Cristiano Ronaldo in bianconero diventa sempre più complicata. L’attaccante portoghese, che ieri contro l’Atalanta ha comunque fornito una prova di ottimo valore, impreziosito dal tacco sublime per Federico Chiesa, pare aver maturato la propria decisione: sarà addio a fine stagione.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, no di Allegri ad un proposta all’estero

Il primo indizio è arrivato nei giorni scorsi, con le 8 auto del portoghese portate via nel cuore della notte: segno evidente che qualcosa nell’aria serpeggia. Ma non è tutto: come riportato da agipronews.it, su Snai l’eventuale addio di Cr7 è bancato a 1,85, quota dimezzata rispetto al 3,50 di partenza.