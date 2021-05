Calciomercato Juventus, Pirlo confermato o no? Le ipotesi possibili

Novanta minuti alla conclusione del campionato di serie A. E poi di fatto, anche durante gli Europei, aumenteranno le voci di calciomercato in casa Juventus.

La volontà della società è quella di tornare al più presto in cima alla classifica del campionato italiano, con la speranza di poter disputare da protagonista anche la prossima Champions League. E dunque i tifosi in estate si aspettano decisamente dei cambiamenti all’interno della rosa. Scelte che ovviamente saranno anche legate alla decisione che la Juventus prenderà in merito all’allenatore. Pirlo sarà confermato dopo il successo in Coppa Italia oppure arriverà un nuovo tecnico? Sarà questo il primo nodo da sciogliere.

Calciomercato Juventus, in risalita le quotazioni di Pirlo

Ci sono tanti scenari possibili per quanto riguarda la panchina bianconera. Come detto la vittoria in Coppa Italia ha fatto risalire le quotazioni di Pirlo. Non è da escludere a questo punto una conferma del campione del mondo alla guida dei bianconeri. Avrebbe un anno in più di esperienza sulle spalle e la possibilità di continuare a lavorare sul suo progetto. La Juventus, del resto, ha sempre difeso il suo operato. Tuttavia non si escludono nemmeno le altre ipotesi. Allegri e Zidane restano sullo sfondo, così come sono in lizza altri nomi magari meno blasonati come quelli di Gattuso, Mihajlovic e Inzaghi. Ottimi allenatori che hanno fatto bene durante le loro esperienze in serie A. E’ scontato dire che ormai manca davvero poco, il campionato è al termine e per la Juventus sarà tempo di bilanci definitivi. E quindi di decisioni da prendere nel minor tempo possibile.