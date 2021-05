Inzaghi alla Juventus, calciomercato: svolta improvvisa | La decisione

Calciomercato Juventus, Inzaghi nuovo allenatore? L’annuncio spiazza tutti e catalizza l’attenzione mediatica

Calciomercato Juventus Inzaghi / Pirlo sì, o Pirlo no? La Juventus sfoglia la sua margherita: cosa fare con il Maestro? Fino a qualche settimana fa, le speranze che l’ex centrocampista bianconero restasse sulla panchina di Madama erano ridotte al lumicino; tuttavia, qualcosa potrebbe essere cambiato in questi ultimi giorni, che hanno visto la Vecchia Signora ottenere due vittorie importanti contro Inter e Atalanta.

La decisione della Juventus, però, non dovrebbe cambiare: alla fine, salvo ripensamenti del caso, Pirlo sarà esonerato. Ed ecco partito il toto nomi, per cercare di capire chi sarà il prossimo allenatore ad occuparne il posto: tra i tanti profili sul piatto, ce n’è uno che è tornato prepotentemente in auge, ed è quello di Simone Inzaghi.

Come rivelato da Luca Momblano nella diretta andata in onda su Twitch al canale “Juventibus“, l’attuale allenatore della Lazio si sarebbe offerto alla compagine piemontese, anche perché il suo addio ai biancocelesti è a un passo.

Calciomercato Juventus, Inzaghi nuovo allenatore? L’annuncio

La risposta della Juventus non si è fatta attendere: “No, grazie“. Inzaghi non sarà dunque il prossimo allenatore dei bianconeri la prossima stagione: sarà un testa a testa tra Zidane e Allegri fino all’ultimo? Così pare, anche se la candidatura di Gennaro Gattuso non è affatto da escludere: staremo a vedere quelli che saranno gli scenari che potrebbero materializzarsi.