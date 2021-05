Calciomercato Juventus, scambio in mediana: parla l’agente di Bentancur

Calciomercato Juventus, al vaglio l’idea di un clamoroso scambio a centrocampo. Parla l’agente del giocatore.

Calciomercato Juventus, al vaglio l’idea di un clamoroso scambio a centrocampo. Dopo un’annata tutt’altro che semplice, i bianconeri vogliono ritornare sulle certezze, cosa che Bentancur, nonostante un passato al top, ultimamente, ha mostrato più volte il fianco offrendo più bassi che alti durante il corso dell’annata. Proprio per questo motivo la società starebbe pensando ad uno scambio in previsione della prossima stagione. Uno scambio del tutto insolito ma possibile: il grande ritorno di Miralem Pjanic, che in Spagna non ha saputo riconfermarsi come, invece, faceva alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, operazione ai dettagli: l’esterno è pronto

Calciomercato Juventus, scambio in mediana: grande ritorno

Un indiscrezioni che viene rilanciata da diverse fonti estere e non, ma che ha avuto l’ultima parola dell’agente di Bentancur, Daniel Bolotnicoff, che però nega di essere a conoscenza di un possibile scambio con Miralem Pjanic. Stando infatti alle parole dell’agente del centrocampista dell’Uruguay, non ci sono stati contatti per avanzare lo scambio, né dalla Juventus né dal Barcellona. Una novità importante che potrebbe chiudere definitivamente il tormentone delle ultime settimane. Anche il portale di Alfredo Pedullà riporta le parole dell’agente di Bentancur, che ha ribadito: “Non ho notizie in merito allo scambio a centrocampo, né da parte del Barcellona né dalla Juve. Nessuno mi ha menzionato l’ipotetico scambio”.