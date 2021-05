Calciomercato Juventus, bianconeri ai dettagli sulla questione relativa all’esterno brasiliano Douglas Costa che tornerà in Brasile.

Calciomercato Juventus, bianconeri ai dettagli sulla questione relativa all’esterno brasiliano Douglas Costa. Sembra infatti tutto fatto per il ritorno in patria. Dopo lo sfortunato ritorno in Bundesliga, al suo Bayern Monaco, Douglas non ha saputo fare la differenza e non verrà riscattato dai bavaresi, proprio per questo motivo per evitare un ritorno ingiustificato, visto l’esubero nel settore, Costa è molto vicino al ritorno in patria, al Gremio. Già in passato l’esterno fu protagonista nel club brasiliano, la realtà calcistica che gli permise il salto di qualità definitivo facendolo esordire in prima squadra.

Calciomercato Juventus, operazione ai dettagli: l’esterno è pronto

L’operazione con il Gremio è ai dettagli. Dopo anni alla Juventus, esattamente dal 2017 al 2020, è pronto a ricominciare laddove tutto è iniziato, al Gremio. Negli ultimi giorni contatti continui fra l’entourage del brasiliano e della dirigenza della Vecchia Signora per ultimare gli ultimi, necessari, dettagli. A breve, dunque, potrebbe chiudersi definitivamente l’operazione.