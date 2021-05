Calciomercato Juventus, un obiettivo della difesa potrebbe sfumare definitivamente visto che la sua destinazione è americana.

Calciomercato Juventus, uno degli obiettivi della difesa bianconera potrebbe sfumare. Marcelo, l’esterno brasiliano preferito da Cristiano Ronaldo, potrebbe lasciare Madrid ma non per Torino, la sua destinazione sarebbe a stelle e strisce: il campionato dell’MLS. L’esterno è stato per diverso tempo uno dei grandi obiettivi della difesa della Juventus, voluto fortemente da Cristiano Ronaldo anche per la grande amicizia fra i due, che ai tempi del Real Madrid sono riusciti nell’impresa molto ardua di vincere ben tre Champions League consecutive. Ma il futuro del classe ’88 adesso potrebbe essere tutto americano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto a De Paul | Fissato il prezzo

Marcelo alla Juventus? Calciomercato: c’è una novità

Marcelo era infatti molto voluto da Cristiano Ronaldo, il feeling fra i due è sempre stato ottimo, tanto che CR7 avrebbe chiesto alla società di rinforzare il settore scegliendo il brasiliano. Ma ad aspettarlo, adesso, ci sarebbe David Beckham. Il club americano è pronto ad investire sull’esterno che al Madrid ha saputo fare per lungo tempo la grande differenza. Ma il Real Madrid è verso la rifondazione, indi per cui, alcuni big storici alla fine di questa stagione potrebbe lasciare la capitale spagnola, fra questi ci sarebbe anche Marcelo.