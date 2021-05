Calciomercato Juventus, le prime pagina di Marca annunciano l’erede di Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse francese.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri, se i bianconeri dovessero rinunciare a CR7 avrebbero già identificato il sostituto, si parla infatti dell’attaccante francese del Barcellona Griezmann. Il centroavanti sarebbe l’interprete perfetto per il nuovo attacco bianconera e a rimbalzare la notizia ci ha pensato anche la prima pagina di ‘Marca’ noto quotidiano sportivo spagnolo. Tutto questo, ovviamente, avverrebbe qualora CR7 decidesse di anticipare il suo addio di un anno dalla naturale scadenza del contratto fissato a giugno 2022.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio in mediana: parla l’agente di Bentancur

Calciomercato Juventus, scelto l’erede di CR7: fuoriclasse dalla Spagna

L’attaccante spagnolo già in passato fu cercato dalla Juventus e adesso potrebbe, finalmente, diventare realtà concreta. Abile nel dribbling, molto forte tecnicamente e con un ottimo tiro, il classe 1991 è l’interprete in grado di poter fare la differenza e l’erede perfetto se CR7 dovesse abbandonare prima del dovuto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, operazione ai dettagli: l’esterno è pronto

Un futuro inesorabilmente legato all’addio di CR7, che stando alle ultime indiscrezioni, vorrebbe poter continuare a giocare ad alti livelli. La mancata qualificazione in Champions League potrebbe risultare cruciale per garantire, quindi, un addio prematuro della stella portoghese. In questa eventualità Griezmann sarebbe il profilo più in auge anche perché, diversamente, la società bianconera non potrebbe permettersi un tesoretto economico così importante. Un operazione che riallaccia i rapporti, sempre ottimi, fra Juventus e Barcellona. Negli ultimi anni le due società hanno lavorato molto sul mercato, pensiamo ad esempio allo scambio fra Pjanic e Arthur, avvenuto giusto un anno fa.