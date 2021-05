Calciomercato Juventus, assalto a De Paul | Fissato il prezzo

By

De Paul alla Juventus, calciomercato: l’argentino fa gola a molti top club. L’Udinese fissa il prezzo per la sua cessione

Calciomercato Juventus De Paul / Importanti aggiornamenti sul fronte De Paul. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dal Corriere dello Sport, l’Udinese avrebbe fissato il prezzo della sua cessione: 35 milioni di euro, prendere o lasciare. Questa è la valutazione da parte dei friulani, che non intendono ascoltare offerte inferiori a questa cifra: per la mezzala argentina c’è già la fila, con i principali top club europei che cercheranno di portare avanti un discorso importante con l’Udinese per battere la concorrenza.

Tra questi c’è sicuramente la Juventus, alla ricerca di un profilo importante in mezzo al campo, che sappia dare vitalità, temperamento e forza fisica ad un reparto che ha palesato più di una difficoltà nel corso di questa stagione a forti tinte chiaroscurali per Bentancur e compagnìa. De Paul potrebbe prendere il posto di Ramsey, che è ormai finito ai margini della rosa bianconera, e a fronte di un’offerta da 12 milioni, potrebbe essere ceduto, ricavando quel tesoretto necessario per finanziare il grande colpo dall’Udinese. Su De Paul, però, ci sono anche Napoli, Inter, Liverpool e Leeds: ci sarà da battagliare.