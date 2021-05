Calciomercato Juventus, affare fatto: andrà al Barcellona

Sarà un calciomercato molto importante quello che attende la Juventus quest’estate. I bianconeri infatti sono intenzionati a cambiare diverse pedine.

C’è però una sicurezza per tutti i club e non solo per i bianconero, ovvero l’impossibilità di spendere grandi cifre per rinforzarsi. La pandemia ha infatti prosciugato le casse delle società, che non faranno degli investimenti milionari. Si guarderà molto alla lista dei futuri parametri zero, nella quale ci sono dei calciatori davvero interessanti. Uno su tutti il portiere del Milan Donnarumma, il cui contratto in scadenza a giugno non è stato rinnovato. Ma c’è anche Memphis Depay, che però pare davvero vicino ad accasarsi altrove.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, cessione in arrivo: spunta l’indizio social

LEGGI ANCHE —->Juventus, addio Ronaldo: colpo di scena in attacco