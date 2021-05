Calciomercato Juventus, futuro Buffon | Chiusura sul suo arrivo

Alla fine di questo campionato Gigi Buffon lascerà la maglia bianconera. Sarà di fatto la prima operazione in uscita del calciomercato della Juventus.

Già perché i bianconeri dovranno trovare un sostituto dell’esperto portiere che a 43 anni ha deciso di lasciare Torino, concludendo il suo contratto con la Juventus. Questo però non vuol dire che per Buffon sia arrivato il momento di appendere i guantoni al chiodo. Di fronte ad una offerta convincente, o meglio di fronte ad un nuovo progetto intrigante e coinvolgente, l’estremo difensore potrebbe rimettersi nuovamente in gioco. Una sfida che potrebbe portarlo magari a Qatar 2022, quello che per lui sarebbe il sesto mondiale. Un vero e proprio record.

