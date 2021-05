Calciomercato Juventus, futuro Donnarumma tutto da decidere

Novanta minuti alla conclusione del campionato di serie A. E poi si inizieranno a capire quali potrebbero essere le mosse di calciomercato della Juventus.

La prima sarà ovviamente quella legata alla scelta dell’allenatore. Le quotazioni di Pirlo dopo la vittoria in Coppa Italia sono in risalita, non è da escludere una sua conferma. Ma in ballo ci sono sempre i nomi di Allegri e Zidane, oltre che quelli di Gattuso e Mihajlovic. La decisione sarà comunicata chiaramente al più presto da parte della dirigenza bianconera, che da sempre ha il merito di guardare avanti con lungimiranza. L’ultima partita di serie A potrebbe essere anche l’ultima in rossonero per il portiere Gigio Donnarumma, in scadenza di contratto a giugno. Dove giocherà il prossimo anno?

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, cessione in arrivo: spunta l’indizio social

LEGGI ANCHE —->Juventus, addio Ronaldo: colpo di scena in attacco