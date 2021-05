Il calciomercato della Juventus per la prossima stagione è indissolubilmente legato all’esito degli ultimi novanta minuti del campionato di serie A.

I bianconeri di Pirlo infatti vanno a caccia del quarto posto, l’ultimo utile per agganciare la zona Champions. Un piazzamento che sarebbe importante dal punto di vista sportivo ma anche da quello economico, visti gli introiti che riesce a garantire. Anche perché senza la Champions – ipotesi che nessun tifoso vuol pensare – per la Juventus potrebbero arrivare altre cessioni. E i rumors di mercato in questo caso vorrebbero Cristiano Ronaldo come sicuro partente, con alcune big d’Europa che potrebbero accoglierlo nella fase finale della sua carriera. Il portoghese ha un contratto fino a giugno 2022.

