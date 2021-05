Calciomercato Juventus, l’obiettivo numero uno è a centrocampo

Ancora una partita, l’ultima di campionato, e poi di fatto si apriranno le danze per il calciomercato della Juventus, che in estate riserverà novità.

La squadra bianconera è riuscita mercoledì scorso a conquistare la Coppa Italia. La vittoria sull’Atalanta e il trofeo conquistato rappresentano senz’altro un gradito regalo ad una tifoseria finora decisamente insoddisfatta. Ogni valutazione da parte della dirigenza sarà fatta solamente alla fine di tutto, quando si saprà se la Juventus sarà riuscita o meno a conquistare il tanto ambito piazzamento Champions. In estate ci saranno dei cambiamenti in organico e non sono nemmeno da escludere delle cessioni eccellenti. Ad ogni modo si punterà a costruire una squadra ambiziosa per l’Italia e per l’Europa.

