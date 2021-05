Juventus, auguri indigesti: scoppia la polemica social

Juventus, auguri indigesti per l’ex centrocampista bianconero. Scoppia in pochi minuti la polemica sui social: “Cancellate”

Ieri abbiamo parlato del fatto di come la Juventus, alla fine della finale di Coppa Italia di mercoledì, si sia risentita che nessuna delle società di Serie A le abbia fatto i complimenti. Un comportamento che si muove nel senso diametralmente opposto a quello di Agnelli, che nel momento in cui l’Inter ha vinto lo scudetto si è complimentato con i nerazzurri. Stessa cosa ha fatto l’account ufficiale bianconero. Poche parole, che rendono però l’idea della grandezza del club.

E, su questa scia ormai consolidata negli anni, la Juventus, nel giorno del suo 34esimo compleanno, ha deciso di fare gli auguri sui social ad Arturo Vidal: il cileno, con un passato glorioso in bianconero, adesso è all’Inter. E questo probabilmente non è andato giù ai supporters della Vecchia Signora, che hanno subito messo in atto una polemica social.

