Bologna Juventus, partita cruciale questa per i bianconeri. Una trasferta che sa di Champions, bisogna vincere a tutti i costi.

Bologna Juventus, Serie A: l’ultima partita per qualificarsi in Champions League. I bianconeri ci credono e faranno di tutto per ottenere i tre punti in un campo che non sarà affatto semplice, lo stesso Pirlo nella conferenza stampa pre match ha parlato di un match, assolutamente, non scontato. Tre punti che potrebbe diventare cruciali per il quarto posto, sempre tenendo in considerazione quello che contemporaneamente succederà a Bergamo, se il Milan pareggerà con l’Atalanta allora la Juventus, qualora vincesse, potrebbe crederci seriamente.

Bologna-Juventus formazioni ufficiali: i bianconeri vogliono la qualificazione

Massima concentrazione per i ragazzi, che freschi della vittoria della Coppa Italia vogliono riuscire nell’ultimo step al sapore di Champions League. L’ultima partita che mai fino ad ora sarà fondamentale. La concentrazione è a mille e i bianconeri sono pronti per ricercare il risultato, possibile, ma assolutamente non scontato. Ecco, quindi, gli undici che scenderanno in campo questa sera a Bologna, appuntamento per le 20.45: