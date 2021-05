Calciomercato Juventus, l’ultima indiscrezione sulla panchina bianconera avrebbe un inaspettato profilo dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, stando alle ultime indiscrezioni il futuro di Andrea Pirlo passerebbe tutto dalla partita odierna. Una qualificazione potrebbe lasciare ben sperare sul futuro del maestro m in caso di mancata qualificazione, allora, la questione potrebbe certamente cambiare. Dalle indiscrezioni rilanciate da ‘Tuttosport’ sembra che il profilo scelto come sostituto del maestro non è quello che i tifosi si aspettano. Infatti continua ad impazzare l’idea di Zizou sulla panchina della Juventus: una iniziale suggestione che col tempo è diventata qualcosa di più, ma la prima scelta, stando a Tuttosport, sarebbe tutt’altra e arriverebbe dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, scelto il nuovo allenatore: la reazione dei tifosi

Il prossimo allenatore, anzi, la prima scelta del dopo Pirlo sarebbe proprio Gennaro Gattuso. Ringhio, come si faceva chiamare da calciatore, anno dopo anno, ha dimostrato di avere il phisique du role giusto per ambire ad alti livelli, prima con il Milan e poi con il Napoli di De Laurentins, proprio con i partenopei, se stasera riuscirà a vincere contro l’Hellas Verona, Ringhio otterrà il secondo posto e quindi un altro attestato di stima che gli permetterebbe di diventare uno degli allenatori giovani più promettenti in circolazione. La Juventus lo monitora da tempo e avrebbe sciolto l’ultimo nodo proprio dopo l’addio, ormai quasi certo, a fine stagione con il Napoli.