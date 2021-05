Juventus, tutto in 90 minuti: le combinazioni possibili per andare in Champions

La Juventus questa sera si gioca una fetta del suo futuro. Ultimi 90 minuti decisivi per capire se la squadra bianconera riuscirà o meno ad andare in Champions.

Al momento c’è da dire che la squadra di Andrea Pirlo non è padrona del proprio destino. E questo non la pone certo in una posizione di vantaggio. La classifica vede Milan e Napoli a quota 76 punti, la Juventus invece ne ha uno in meno. Il Napoli ha un impegno sulla carta agevole contro il Verona, decisamente più complicato invece il compito del Milan che sarà ospite dell’Atalanta. Un finale thrilling per il campionato di serie A, con i bianconeri che però devono credere nella possibilità di centrare questo obiettivo.

Juventus, vincere e sperare in un passo falso delle rivali

La Juventus sa benissimo cosa occorre questa sera per andare in Champions League, vale a dire vincere e sperare che una tra Napoli e Milan non faccia altrettanto. Soltanto in questo modo si riuscirà a superare in classifica una delle due. In caso infatti di sconfitte per Napoli e Milan, e pareggio per la Juventus, le tre squadre si ritroverebbero tutte con lo stesso punteggio in graduatoria. Ma i bianconeri finirebbero quinti per via degli scontri diretti favorevoli al Milan e alla differenza reti generale favorevole invece alla squadra di Gattuso.