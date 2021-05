Juventus, l’ennesimo incredibile primato di Cristiano Ronaldo

Insolitamente l’ultima partita della Juventus l’ha vista come spettatore, ma nonostante questo è riuscito a tagliare un altro incredibile traguardo.

Cristiano Ronaldo ieri sera non è sceso in campo nella Juve che ha battuto il Bologna e che dopo 90 sofferenti minuti, parte dei quali trascorsi ad ascoltare i risultati che arrivavano dagli altri campi, ha festeggiato il quarto posto. Il portoghese infatti non è stato schierato da Pirlo, ma ha potuto festeggiare comunque la conquista del piazzamento Champions da parte della sua squadra. Un piazzamento che potrebbe far sì che Ronaldo resti a Torino fino alla conclusione del suo contratto. La sua esclusione ieri ha fatto notizia, ma CR7 ha semplicemente usufruito di un po’ di riposo dopo aver speso molto nella finale di Coppa Italia.

