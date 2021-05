Juventus, il pagellone di fine stagione: promossi e bocciati

La stagione della Juventus si è conclusa con un lieto fine, almeno guardando a come si erano messe le cose. I bianconeri infatti hanno agguantato la zona Champions.

Gli ultimi 90 minuti sono stati davvero da brividi per la squadra di Andrea Pirlo, che prima del fischio d’inizio non era padrona del proprio destino. Liquidato il Bologna in meno di un’ora, la formazione bianconera ha atteso poi buone notizie dagli altri campi. E se il Milan ha fatto il pieno contro l’Atalanta, il Napoli invece ha commesso un clamoroso passo falso contro il Verona. Partenopei dunque quinti e Juventus che ha potuto festeggiare il sorpasso in extremis che è valso il piazzamento Champions.

