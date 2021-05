Calciomercato Juventus, cessione De Ligt | Tutta la verità

Calciomercato Juventus, intrigo De Ligt: la decisione che avrebbe maturato l’olandese è assolutamente clamorosa

Calciomercato Juventus De Ligt / Non è stata una stagione facile per il reparto difensivo della Juventus, al netto della qualificazione in Champions League. Ci sono state nel corso del campionato alcune defayance da matita blu: errori individuali, sovente, frutto di una mancata concentrazione e, per questo, ancor più preoccupanti.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, intrigo Dybala | Novità che fa saltare il banco

Il centrale che è riuscito a fornire una buona costanza di rendimento è sicuramente De Ligt, che sia con Chiellini sia con Bonucci, ha dimostrato senso della posizione e predominio fisico. Non è un caso che sull’ex Ajax sia sempre forte il richiamo del Barcellona, club che fu a un passo dall’acquistarlo, quando l’assistito di Mino Raiola militava ancora dalle parti di Amsterdam.