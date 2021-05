Calciomercato Juventus, futuro Pirlo | Spunta una pista in serie A

Il calciomercato per la Juventus è di fatto già aperto. Nemmeno il tempo di concludere la stagione che già si deve guardare a quella successiva.

Fondamentale sarà capire quali saranno le scelte della dirigenza bianconera legate al nome dell’allenatore che dovrà guidare la Juventus nella stagione 2021-22. Perché le quotazioni di Pirlo sembravano essere in rialzo dopo la conquista della Coppa Italia e del quarto posto in campionato, che ha portato la Juve in Champions League. Eppure le voci sui suoi possibili successori non accennano a diminuire e si vocifera di un riavvicinamento con Massimiliano Allegri. I tifosi ovviamente restano in attesa di notizie.

