Calciomercato Juventus, cinque sicuri per la ripartenza: c’è una novità

Questi cinque giocatori sono sicuri di rimanere, diversamente, invece, la situazione riguardante alcuni pilastri come Paulo Dybala. La Joya è ancora in forse per il futuro, il rinnovo non è ancora arrivato e il suo proseguo in maglia bianconera potrebbe essere incognita, anche se dovesse continuare, rischierebbe poi di andarsene l’anno successivo a zero. Dunque la situazione riguardanti gli attaccanti è ancora in divenire. Nemmeno il fenomeno portoghese è certo di continuare. Insomma, la Juventus dovrà fare il punto sul futuro e su quello che sarà da qui ai prossimi mesi.

LEGGI ANCHE >>> Kulusevski e Chiesa, adesso la Juventus deve fare i conti con loro

L’unica certezza è puntare sui più giovani. Il cosiddetto ringiovanimento di rosa che già la scorsa stagione è stato inaugurato con l’acquisto di profili del presente ma soprattutto del futuro. In tal senso è molto in auge la situazione riguardante il portiere del Milan, Gigio Donnarumma: classe 1999 che potrebbe arrivare a zero già adesso.