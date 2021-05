Calciomercato Juventus, dalla Spagna alzano il pressing: lo vuole Simeone

Calciomercato Juventus, dalla Spagna alzato il pressing: lo avrebbe richiesto espressamente Simeone alla dirigenza dell’Atletico

Ore frenetiche in casa Juventus. E l’addio di Paratici potrebbe aver dato l’accelerata decisiva alle operazioni di mercato. Sia in entrata che in uscita. In queste ore, dalla Spagna, evidenziano come sia aumentato il pressing dell’Atletico Madrid nei confronti di un calciatore bianconero. E i Colchoneros avrebbero pensato di inserire nella trattativa anche Alvaro Morata.

Simeone infatti, dopo aver conquistato la Liga con la squadra meno nobile di Madrid, avrebbe chiesto un regalo alla propria dirigenza, anche per giocarsi a viso aperto, nella prossima stagione, la Champions League, dopo due finali perse contro il Real Madrid. E il Cholo avrebbe individuato in Dybala il rinforzo per la propria squadra. In una trattativa che potrebbe anche interessare Morata.

Calciomercato Juventus, pressing Atletico per Dybala

L’Atletico fa sul serio. Pensando anche al fatto che la Joya non ha rinnovato e che quindi potrebbe iniziare la prossima stagione andando in scadenza. Un problema. Enorme. E un rischio altrettanto importante. Che la Juventus non può in nessun modo permettersi. I margini di una trattativa ci potrebbero essere. Anche pensando a Morata, che vorrebbe rimanere a Torino. Il cartellino dell’attaccante spagnolo è stato valutato 55 milioni di euro, dei quali 10 già versati nelle casse dell’Atletico per il prestito. Ma la Juventus non ha ancora deciso se tenere l’attaccante.

Simeone, inoltre, vorrebbe anche Bentancur. Ma un possibile arrivo di Allegri complicherebbe questa trattativa. Il centrocampista uruguaiano sarebbe al centro del progetto bianconero, anche se in questa stagione non ha mai del tutto convinto. Ma le partenze in mezzo al campo dovrebbero interessare Rabiot e Ramsey. I due sono arrivati a zero e danno ampi margini di plusvalenza. Boccate d’ossigeno importanti in questo momento.