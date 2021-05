Calciomercato Juventus, rivoluzione societaria: domani l’addio

Calciomercato Juventus, si va verso la rivoluzione societaria: domani potrebbe arrivare l’addio del dirigente.

Calciomercato Juventus, il futuro è già adesso. I bianconeri oltre a fare il punto sul mercato dei giocatori, tanti potrebbero salutare, fra cui anche il fuoriclasse Cristiano Ronaldo, molto potrebbe cambiare a livello dirigenziale. Il primo nome a saltare potrebbe, infatti, essere quello del direttore sportivo Fabio Paratici, stando infatti all’ultima indiscrezione de ‘La Repubblica’ già domani potrebbe arrivare l’addio definitivo al direttore sportivo bianconero. Una rivoluzione totale che cambierà non poco i piani nella prossima stagione.

Tutto potrebbe cambiare, soprattutto a livello dirigenziale. I bianconeri sono pronti a cambiare allenatore, il predestinato è Massimiliano Allegri, le volontà di ritornare sui propri passi ci sono e a richiederle è proprio il presidente Andrea Agnelli. Ma secondo il quotidiano ‘Repubblica’ se ritornasse Allegri uno dei primi ad andarsene sarebbe proprio l’attuale direttore sportivo Fabio Paratici. Un addio immediato, già nella giornata di domani: giorno che coincide con l’assemblea dei soci Exor.

Nel caso di addio di Paratici ci sarebbero le manovre idonee per affrontare la nuova, possibile, panchina, con Massimiliano Allegri che sarebbe molto vicino al grande ritorno in bianconero. Leggermente defilato ma sempre molto in auge, anche il tecnico francese Zinedine Zidane che avrebbe il benestare del presidente Agnelli per il gradito ritorno da allenatore, nella società che l’ha lanciato da giocatore mondiale.