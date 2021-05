Calciomercato Juventus, la situazione di Conte all’Inter è compromessa. Ora c’è Allegri che però è in pole per il ritorno a Torino.

Calciomercato Juventus, la situazione legata al futuro di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter sembra appesa ad un filo. In 48 h il tecnico ed ex capitano bianconero potrebbe andarsene. Proprio per questo motivo, per evitare che l’Inter piombi, immediatamente, su Allegri, c’è bisogno di salvaguardare la situazione cercando di chiudere Massimiliano Allegri in bianconero il prima possibile. L’idea di Agnelli è chiara: Allegri è il primo nome se dovesse venire esonerato Pirlo. Il ritorno del toscano la priorità per il futuro.

LEGGI ANCHE >>> Allegri alla Juventus, calciomercato | Il gesto che ha scatenato i tifosi

Calciomercato Juventus, Conte mette fretta ai bianconeri

Un futuro che dipenderà anche dal destino di Zidane. Sembra che Massimiliano Allegri segua molto attentamente la situazione legata al tecnico francese, anche perché i blancos sarebbero, attualmente, la priorità ma occhio all’Inter. Qualora infatti la società cinese dovesse privarsi di Antonio Conte potrebbe puntare, nuovamente, in grande cercando l’assalto al tecnico toscano, anche se c’è in pole sempre la Juventus. Ma ora i bianconeri devono fare in fretta per evitare questa eventualità. L’Inter ridimensionerà la squadra e potrebbe chiudere i rapporti con Conte entro 48 ore.