Calciomercato Juventus, ufficiale: Paratici lascia il club bianconero

Calciomercato Juventus, alla fine è arrivato il comunicato ufficiale del club bianconero, che proprio con una nota sui propri portali virtuali annuncia l’addio dall’ormai ex direttore sportivo. Una scelta maturata molto in fretta, in previsione di quello che sarà il futuro della società. Sul proprio sito ufficiale la società bianconera scrive: “Dopo undici stagioni di lavoro intenso, di vittorie e di grande passione sul campo e dietro alla scrivania, Fabio Paratici, managing director Football Area della Juventus, lascerà il club. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2021, non sarà rinnovato. Il dirigente bianconero e il Presidente Agnelli si sono incontrati oggi allo Juventus Head Quarter della Continassa.