Calciomercato Juventus, con il possibile approdo di Allegri nella nuova stagione, si delineano grandi acquisti: la possibile formazione.

Calciomercato Juventus, ormai ci siamo: l’approdo del nuovo tecnico toscano è ad un passo. Manca poco per l’annuncio del nuovo allenatore bianconero, e tutte le strade portano proprio alle (vecchie) certezze, laddove si era già fatto tanto e, ora, bisogna ripartire in grande, ricostruendo basi ben solide. La nuova formazione della Juventus per la prossima stagione sembra davvero formidabile, e se i bianconeri riuscissero, davvero, a chiudere tutti gli obiettivi si andrebbe, davvero, incontro ad una squadra potenzialmente pronta per ambire in tutte le competizioni.

Calciomercato Juventus, Allegri 2021/2022: che formazione!

La Juventus vuole ricostruire ripartendo da basi solide, i giovani che già in questa stagione hanno saputo fare la differenza. Chi meglio di Allegri come “nuovo” condottiero per vincere in Italia e all’estero? Una certezza. Proviamo a fare la formazione tipo partendo dall’attuale 4-4-2. Molti nuovi volti potrebbero far parte della rosa titolare, incominciando dalla difesa, ecco la formazione: