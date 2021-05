Donnarumma bianconero? Calciomercato: Indizio social pro Juventus

Calciomercato Juventus, un indizio social che non è passato inosservato ai tifosi bianconeri. Donnarumma e il like sospetto.

Calciomercato Juventus, Donnarumma è il nome più auge in questo momento. Il cosiddetto erede perfetto di Gigi Buffon. Giovane, forte e italiano: le caratteristiche ricordano da vicino, anzi da vicinissimo, l’ormai ex bianconero. Il destino però è ancora incerto, nonostante si parli di una vicinanza all’ambiente bianconero, l’ufficialità ancora non è arrivata e si parla anche dell’estero per lui. Ma l’ultimo indizio social scovato dai supporter bianconeri non lascia alcun dubbio. Il giornalista Di Marzio, infatti, sul suo profilo Instagram annuncia con un post il ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus e, indovinate un po’, fra i likes al post c’è proprio quello del profilo ufficiale di Gigio.