Svolta Pirlo, potrebbe rimanere in Serie A la prossima stagione

Svolta Pirlo, l’ormai ex allenatore bianconero, potrebbe rimanere in Serie A la prossima stagione: ecco le ultime

Manca solamente l’annuncio ufficiale, poi Pirlo dirà addio alla Juventus per fare spazio a Massimiliano Allegri. L’avventura del tecnico bresciano è durata solamente un anno. Non sono bastate le vittorie in Coppa Italia e in Supercoppa per guadagnarsi la riconferma. Troppi bassi e pochi alti. E poi, quella qualificazione Champions arrivata all’ultima giornata, ha fatto sicuramente la differenza.

La situazione per Pirlo però potrebbe cambiare già nelle prossime ore. Infatti potrebbe rimanere ad allenare in Serie A anche nella prossima stagione. Non sono arrivate aperture nette, ma certamente, le parole di Carnaveli, ad del Sassuolo, fanno sicuramente riflettere.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, il ritorno di Allegri e le due paure dei tifosi bianconeri