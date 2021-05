Calciomercato Juventus, via libera Allegri: doppio colpo

Calciomercato Juventus, arriva il via libera di Allegri: i bianconeri iniziano a preparare il doppio colpo che avrebbe del clamoroso

Massimiliano Allegri avrebbe dato il via libera secondo Repubblica. Un doppio colpo. Importante. Senza dubbio. E che si potrebbe rivelare decisivo per le sorti del prossimo campionato e, perché no, anche per la prossima Champions League. Un’accelerata dovuta anche all’addio di Fabio Paratici, che inizialmente sembrava potesse mettere un freno all’operazione.

Ma adesso non ci sarebbero più dubbi. La Juventus è pronta a piazzare il “double” direttamente dal Milan e in entrambi i casi a parametro zero. Non solo Donnarumma quindi, che ha ufficialmente salutato i rossoneri, ma anche il turco Calhanoglu, che ancora non ha trovato nessun accordo per il rinnovo e che, ogni giorno che passa, sembra sempre più lontano dalla società lombarda.

