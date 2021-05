Calciomercato Juventus, svolta Donnarumma | C’è un solo nodo

Donnarumma alla Juventus, calciomercato: ultimi aggiornamenti sul possibile approdo del portiere italiano in bianconero

Calciomercato Juventus Donnarumma Milan / Sebbene Maldini abbia annunciato l’addio di Donnarumma al Milan, il futuro del portiere classe ’99 continua a restare un rebus. Secondo quanto riportato dall’edizione serale di Sky Sport, infatti, è altamente utopistica l’ipotesi che i bianconeri decidano di acquistare Gigio qualora non riuscissero a cedere Szczesny, con il quale Allegri ha un bellissimo rapporto.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, via libera Allegri: doppio colpo

Il portiere polacco, inoltre, ha ancora tre anni di contratto, e fino a questo punto nessun club ha bussato seriamente alle porte del portiere polacco, mettendo sul piatto un’offerta concreta. Si è parlato tanto di un possibile approdo di Szczesny in Inghilterra, ma i sondaggi non sono sfociati in nulla di concreto. Anche l’ipotesi Borussia è naufragata, così come la pista Everton.