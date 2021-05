Calciomercato Juventus, lo scambio che infiamma i tifosi: sì di Allegri

Calciomercato Juventus, c’è la possibilità di uno scambio che scalda i tifosi. La società bianconera valuta la fattibilità dell’operazione

Il ritorno di Massimiliano Allegri, ufficiale da ieri, ha sicuramente – o almeno a primo impatto – allontanato il futuro di Cristiano Ronaldo dalla Juventus. Tra i due, nel primo anno di esperienza in Italia del portoghese e con in panchina l’allenatore toscano, la scintilla non è scattata. E allora l’addio sembra più vicino, anche se, fino al momento, un nuovo confronto tra i due non c’è stato. Il problema comunque è sempre lo stesso: l’enorme stipendio che la Juve garantisce, ancora per un’altra stagione, a CR7.

Nessuna società al momento ha la possibilità di dare gli stesso soldi al portoghese. E in ogni caso sono poche quelle che hanno mostrato un interesse. Manchester United e Psg: per gli inglesi sarebbe un sogno poter riabbracciare Ronaldo; per i francesi invece la trattativa si potrebbe fare solamente se Mbappé decidesse di non rinnovare. Ipotesi che al momento non sembra molto plausibile.

