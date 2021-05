Calciomercato Juventus, il futuro dell’ormai ex portiere del Milan, Donnarumma, sembra ormai certificato: ecco dove andrà.

Calciomercato Juventus, il futuro di Donnarumma sembrava ormai in dirittura d’arrivo in territorio piemontese, ma alla fine, stando alle ultime indiscrezioni rilanciate da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, il portiere italiano sarebbe decisamente più vicino al Barcellona. Una trattativa ormai verso la chiusura visto il forte interesse del presidente blaugrana, Laporta. Gigio quindi è un sogno degli spagnoli che a questo punto sarebbero molto vicini alla chiusura della trattativa, che porterebbe il portiere ex Milan a parametro zero.

Donnarumma alla Juventus? Calciomercato: ora cambia tutto

Donnarumma sarebbe dunque molto vicino a firmare con i blaugrana, ma la Juventus non demorde così come il PSG, altra squadra estera molto vicina al nazionale italiano. I bianconeri però, a differenza del PSG, dovranno fare i conti con l’attuale portiere in rosa. Szczesny è ancora parte integrante della formazione bianconera ma nei prossimi giorni non è escluso si possa cambiare strategia sul suo futuro.