Calciomercato Juventus, De Ligt allo scoperto: “Ecco la verità”

Calciomercato Juventus, De Ligt esce allo scoperto e parla del suo futuro. Tutta la verità del difensore olandese

Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato al Barcellona. A dire il vero la società blaugrana non l’ha mai perso di vista, nemmeno dopo che la Juventus era riuscita a strapparlo all’Ajax bruciando proprio la concorrenza del club spagnolo. De Ligt però, tramite un’intervista rilasciata a Espn, ha voluto fare un po’ di chiarezza sul suo futuro.

“In bianconero sono molto contento – ha detto il difensore olandese – Anche se le prestazioni della squadra sono state inferiori rispetto agli anni precedenti. In campo però sto bene, senza nessun dubbio, e mi sento davvero apprezzato da tutti”. Tranquillità nelle parole di De Ligt. Che ha praticamente chiuso tutte le porte ad una possibile cessione. Anche perché…

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, lo scambio che infiamma i tifosi: sì di Allegri

LEGGI ANCHE: Donnarumma alla Juventus? Calciomercato: ora cambia tutto

Calciomercato Juventus, De Ligt sul Barcellona

L’olandese ha continuato: “Non so se la Juventus mi lascerebbe andare, ci sono molti club che hanno problemi economici – ha sottolineato – ma dovreste chiederlo alla società. Barça? Non lo so, ma non penso ad altri club perché non ha senso. Non si è fatto ancora avanti nessuno“. Nessun interesse almeno in maniera ufficiale fino al momento. De Ligt però, soprattutto con l’arrivo di Allegri, potrebbe crescere in maniera esponenziale e diventare in breve tempo uno dei difensori più forti del panorama europeo. La sensazione è che sia lì pronto a fare il passo decisivo.

Nell’intervista ha poi chiuso con una considerazione al finale di stagione della Juventus: “Se tre settimane fa mi avessero detto che avremmo vinto la coppa e conquistata la qualificazione in Champions League, sarei stato contento. Non è stata una grande stagione con alti e bassi. Dovuti che al Covid. Adesso però ho in mente solamente l’Europeo”.