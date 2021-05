Calciomercato Juventus, un bivio in fase offensiva: al nuovo mister la scelta definitiva sul futuro dell’attacco bianconero.

Calciomercato Juventus, ufficializzato da un giorno, il nuovo mister Massimiliano Allegri avrà l’arduo compito di decidere già il futuro dell’attacco. Un bivio dal quale non si tornerà indietro. Riconfermare Dybala, dopo i diversi infortuni e l’impossibilità di aver dimostrato il suo reale valore durante il corso della stagione. Fra alti e bassi l’argentino, però, appena ha ritrovato la forma ha siglato gol importanti, offrendo prestazioni alla quale ci aveva già abituati in passato. Mentre per Cristiano il discorso è diverso, sul suo talento non si discute e infatti la sua stagione è stata, come sempre, straordinaria: più di trenta gol e la vittoria di capocannoniere sono solo l’ennesimo record. Il vero vincolo ora è derivato dalla motivazione, di poter continuare ancora un anno, visto che il contratto andrà in scadenza proprio il prossimo giugno, o ricominciare altrove e a quel punto la dirigenza bianconera risparmierebbe sui 30 milioni di stipendio. Ad Allegri l’arduo compito di dover decidere subito.

Calciomercato Juventus, Dybala o CR7: Allegri ha scelto

Ma Allegri è stato nuovamente scelto per questo, dunque a lui il grande potere decisionale. Stando alle indiscrezioni rilanciata da ‘La Gazzetta Dello Sport’ il mister toscano non avrebbe dubbi, e vorrebbe poter ripartire con Dybala. L’ex Palermo diventerebbe quindi centrale nel progetto del nuovo tecnico, ritrovando così la fiducia dopo i tanti infortuni stagionali che l’hanno tenuto fuori per gran parte dell’annata appena trascorsa. Stando infatti alle indiscrezioni Allegri spingerebbe per il rinnovo della Joya.