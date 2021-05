Calciomercato Juventus, Allegri vuole rivoluzionare il centrocampo. Un addio per un acquisto certificato: il piano.

Calciomercato Juventus, il piano di Allegri è chiaro: rinforzare il ruolo del centrocampo. In mediana in questa stagione più volte sono venuti alla luce i problemi della squadra. Proprio per diventare immediatamente competitivi, sia in campionato che in Champions League, bisognerà rinforzare laddove è necessario: il piano del mister toscano è chiaro: vendere subito l’esubero e comprare il giocatore che in questo momento servirebbe di più. Il regista che tanto è mancato in questa stagione. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, anche riportare da ‘tuttomercatoweb‘ la Juventus avrebbe nei piani la cessione di Aaron Ramsey, con la plusvalenza del gallese si andrebbe subito a cercare Locatelli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri chiede due giocatori dalla Serie A

Calciomercato Juventus, cambio in mediana: addio certo

Il gallese molto probabilmente verrà ceduto in Premier League, il campionato che l’ha lanciato a livello professionale e a cui il giocatore si sente più legato. Una stagione agrodolce per Aaron che, nonostante i tanti inserimenti, non ha mai saputo brillare come si aspettasse. Una sua cessione diventerebbe, dunque, necessaria per permettere l’acquisto di un altro profilo, più funzionale all’idea tattica del nuovo mister Allegri.