Calciomercato Juventus, futuro Dybala | Le ultime sul suo contratto

Sono tante le mosse di calciomercato che si attendono da parte della Juventus nel corso dell’estate, soprattutto dopo la nomina del nuovo allenatore Allegri.

E’ innegabile infatti affemrare che proprio il cambio in panchina potrebbe cambiare, e non di poco, le strategie di mercato da parte del club bianconero. Che per rimanere al top in Italia e in Europa deve assolutamente cercare dei rinforzi di spessore, in grado di garantire per anni un rendimento positivo e costante. Tuttavia si deve fare i conti anche con la permanenza o meno in bianconero di pezzi pregiati, e uno di questi è senz’altro Paulo Dybala. L’ultima stagione l’ha vissuta in chiaroscuro, ma ora è pronto a riprendersi il tempo perso.

