Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | L’indizio di Georgina

Una delle vicende più appassionanti del prossimo calciomercato della Juventus sarà senza dubbio la permanenza o meno in bianconero di Cristiano Ronaldo.

Il calciatore portoghese ha ancora un altro anno di contratto con la Juve, un accordo fino al 2022. Tuttavia le sirene pronte ad attrarlo non gli mancano di certo, visto che sopratutto Psg e Manchester United sarebbero ben felici di accoglierlo. Del resto la carta d’identità è solamente un dettaglio quando si parla di un giocatore che lo scorso anno ha realizzato la bellezza di 36 reti stagionali, vincendo il titolo di capocannoniere in serie A. L’arrivo di Allegri non sembra essere determinante per il suo futuro, per cui la domanda di tutti i tifosi è: Ronaldo resta o se ne va?

