La Juventus ha faticato tanto ma alla fine è riuscita a centrare nell’ultima giornata il traguardo della partecipazione alla prossima Champions League.

Missione portata a termine da Andrea Pirlo e che ora toccherà a Massimiliano Allegri portare avanti. Il nuovo allenatore cercherà i rinforzi giusti per affrontare la stagione europea e cercare di riportare a Torino quella coppa che ormai manca davvero da troppo tempo in bacheca. Ieri sera intanto è andato in scena l’atto conclusivo della stagione di Champions League, vinta dal Chelsea sul Manchester City di Pep Guardiola. Un successo di misura firmato da Havertz. Ora però è già tempo di guardare avanti.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Allegri chiede due calciatori dalla serie A

LEGGI ANCHE —->Juventus, ormai sembra fatta: in arrivo un centrocampista