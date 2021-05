Juventus, Mancini sceglie quattro bianconeri per l’Italia

Saranno quattro gli elementi della Juventus che faranno parte della nazionale italiana nella spedizione ai prossimi Europei che si apriranno a giorni.

L’Italia è una delle squadre che punta alla vittoria finale di Euro 2020 e Mancini ha scelto per adesso 28 giocatori, due in più di quelli convocabili. A sorpresa non c’è Kean in elenco, mentre è stato inserito Politano tra gli attaccanti. Il gruppo azzurro è già al lavoro e venerdì 4 giugno ci sarà l’ultima amichevole in programma contro la Repubblica Ceca prima dell’esordio dell’11 giugno all’Olimpico contro la Turchia.

