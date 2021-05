Pogba alla Juventus, calciomercato | C’è l’incontro: svolta sulla cessione

Calciomercato Juventus, importanti aggiornamenti sul fronte Pogba: il francese sarebbe tornato nuovamente nei radar bianconeri

Pogba Juventus Calciomercato / Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. No, non è una mera enunciazione di uno stralcio di una delle canzoni più famose di Antonello Venditti, ma lo scenario che ben si confà alla situazione relativa a Paul Pogba. Il francese, ormai in rotta di collisione con il Manchester United, ha rinnovato alcuni mesi fa il suo contratto con i Red Devils, in scadenza quest’estate, per un’altra stagione. Tuttavia, il suo futuro è lontano dall’Inghilterra: già a gennaio Mino Raiola ha cercato in tutti i modi, non riuscendoci, per la ferma volontà di Red Devils di non cederlo per una cifra inferiore a 6o milioni di euro.

A distanza di qualche mese, la situazione è nuovamente cambiata. O meglio, Pogba ha sempre la stessa idea: vuole lasciare lo United. Tuttavia, la compagine inglese starebbe entrando nell’ordine di idee di assecondare le richieste del calciatore, anche perché tra poco più di un anno lo perderebbe a zero. Ecco perché, secondo quanto riportato dal Sunday Star, nei prossimi giorni il procuratore del francese dovrebbe tenere una videochiamata via Zoom con i vertici dirigenziali del club di Manchester, per trovare una situazione che soddisfi entrambe le parti.