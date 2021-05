Calciomercato Juventus, affare Kean | Trattativa complicata

By

Calciomercato Juventus, si complica l’affare per Moise Kean. Percentuali bassissime di arrivo in bianconero per il centravanti dell’Everton

La Juventus è alla ricerca di un attaccante. E questo è un dato di fatto. Una punta serve. In ogni caso. Sia se Ronaldo rimanesse a Torino, sia se Ronaldo lasciasse il bianconero. Le piste trattate fino al momento sono diverse. Da Griezmann a Dembele (uno adesso è di troppo al Barcellona dopo l’arrivo di Aguero) e passando per Depay. Ma anche Moise Kean che piace ad Allegri sarebbe un obiettivo.

Certo, l’attaccante italiano in forza all’Everton che ha appena finito la sua esperienza al Psg, non sta attraversando un bel momento. Addirittura si è giocato la partecipazione al prossimo Europeo con una prova sconfortante contro San Marino. Mancini ieri ha infatti deciso di toglierlo dai preconvocati. È in vacanza già da adesso.

