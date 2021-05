Calciomercato Juventus, sfuma il colpo a zero: ha firmato un biennale

E’ stato accostato più volte negli ultimi mesi ai bianconeri per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Ma non sarà un giocatore di Allegri.

Stiamo parlando di Sergio Aguero, attaccante del Manchester City in scadenza di contratto con la formazione inglese e alla ricerca di una nuova squadra. La Juventus sembrava poter essere una delle sue possibili destinazioni, ma il calciatore ha effettuato la sua scelta e ha firmato un contratto biennale con la sua nuova squadra, il Barcellona. Nelle ultime dieci stagioni giocate in Premier League ha segnato 260 goal, con 74 assist serviti e ben 15 trofei vinti.

Calciomercato Juventus, Aguero ha firmato con il Barcellona

Mancava solo l’ufficialità per l’approdo di Aguero ai catalani, ufficialità che è arrivata quest’oggi. “L’FC Barcelona e Sergio “Kun” Agüero hanno raggiunto un accordo con il giocatore che entrerà a far parte del club dal 1 ° luglio, quando scadrà il suo contratto con il Manchester City” si legge sul sito dei blaugrana. “Il giocatore firmerà un contratto fino alla fine della stagione 2022/23 e la sua clausola rescissoria è fissata a 100 milioni di euro” si sottolinea. Classe 1988, l’attaccante argentino è pronto a scendere in campo al fianco dell’amico Leo Messi, suo connazionale, per una coppia gol che promette davvero scintille.