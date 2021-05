Calciomercato Juventus, il nuovo allenatore Massimiliano Allegri ha già scelto il prossimo regista di centrocampo.

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri ha scelto il nuovo regista in mediana. Il grande dilemma di questa stagione è stato proprio il centrocampo, in particolar modo il ruolo del regista. Nel post Pirlo e poi con Pjanic, non si è mai riuscita a trovare una quadra. Quest’anno con Pirlo si è cambiato molto, inizialmente si pensava Arthur ma poi il brasiliano è stato assente per gran parte della stagione a causa di infortuni e quindi quel ruolo, dove il maestro era il perfetto interprete, non è più stato ricoperto a dovere. Proprio l’ex allenatore bianconero (Pirlo) aveva indicato un solo nome per ricoprire quel ruolo ed è lo stesso che sceglierà Allegri.

Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto il regista: arriva il nuovo mediano

Il nome per quel ruolo è solo ed esclusivamente uno: Manuel Locatelli. L’ex Milan e autentica stella del Sassuolo è il profilo ideale. Voluto, come dicevamo poc’anzi, da Pirlo e adesso da Allegri, il nazionale italiano è già il preferito di Mancini. Post europeo si parlerà molto di lui e chissà se la Juventus avrà già chiuso la trattativa con i neroverdi. Proprio con il Sassuolo si sta lavorando affinché Locatelli, nella prossima stagione, vesta la maglia della Juventus. La priorità è sua. Il primo colpo importante sarà totalmente made in Italy.